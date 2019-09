Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri sera contro il Sassuolo hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, dopo gli esercizi di core stability, ha eseguitolavori di forza e cambi di direzione concludendo l’allenamento con una partita in porzione ridotta del campo.



Juraj Kucka ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi. Yann Karamoh si è sottoposto ad intervento di estrazione dentaria e, pertanto, è rimasto a riposo.



Domani, venerdì 27 settembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.30.