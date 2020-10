Kyle Krause, proprietario del Parma, scrive su Twitter in vista della sfida contro l'Inter e dopo la vittoria in Coppa Italia sul Pescara: "E' stato emozionante ottenere la vittoria e vedere quattro nostri ragazzi (Balogh, Nicolussi Caviglia, Artistico e Valenti, ndr) fare il proprio debutto con noi. Artistico ha avuto una grande settimana, primo contratto da professionista ed esordio in prima squadra! Forza Parma, battiamo l'Inter".