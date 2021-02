Il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato in conferenza stampa del complicato momento della squadra: "Ho molta fiducia nel nostro tecnico, nel direttore sportivo e in tutta la squadra. Non ho dubbi sui talenti presenti in squadra che ci consentiranno di combattere fino alla fine per la salvezza. Saremo in grado di rimettere in campo tutto quanto necessario per raggiungere l'obiettivo prefissato. Siamo uniti e volenterosi per combattere questa battaglia e portare a casa il risultato a fine stagione. Vengo spesso a Parma e a Collecchio, e ho intenzione di intensificare le mie presenze per dare il mio contributo alla squadra. Non posso essere soddisfatto della posizione in classifica, ma posso confermare il mio impegno, anche nei confronti della tifoseria, per fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per restare in Serie A".



Sullo sfogo di D'Aversa per il mancato arrivo dal mercato di giocatori d'esperienza: "Penso che lo sfogo di D'Aversa sia dovuto dalla passione che ha per il club. Siamo persone dal grande spirito passionale e lo sfogo ci può stare. Ho parlato con D'Aversa un paio di giorni fa delle esigenze delle squadra e di quello che la squadra sta facendo per ovviare a queste esigenze. Sul mercato ci siamo mossi per evitare problematiche numeriche in nessun ruolo. Siamo allineati e la squadra ha ciò che le serve per affrontare le prossime 17 sfide".