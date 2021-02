Incontro presso il Municipio di Parma tra Kyle Krause e l'Amministrazione Comunale, rappresentata dal Vicesindaco Marco Bosi. Di seguito le dichiarazioni del patron crociato, riportate dal sito ufficiale del club: "Siamo una squadra che ha come radici la passione e la resilienza. Stiamo affrontando delle difficoltà, ma ci impegneremo fino in fondo per mantenere la categoria. A prescindere da questo voglio dire chiaramente che, indipendentemente da come terminerà la stagione, ci impegniamo ad andare avanti con il rinnovamento del nostro Stadio. Il Tardini è iconico, e la sua ristrutturazione è significativa non solo per noi ma per l’intera città di Parma. Era importante dunque per me comunicarlo personalmente al Sindaco e al Vicesindaco, e ribadire il nostro impegno a lungo termine per il Parma Calcio e per il progetto di rinnovamento dello Stadio Tardini".