Intervenuto alloil nuovo proprietario del Parmaha parlato della scelta di investire in Italia, della possibilità di sviluppare il progetto stadio, e di come prenderà vita il suo progetto sportivo.Dalla mia prospettiva, essendo un italiano d'america adoro il calcio italiano. Dal punto di vista delle opportunità riportare il calcio italiano in cima serve fare investimenti. Ci sono tante cose da fare, diritti tv, investire negli stadi, per far diventare il calcio italiano importante a livello mondiale, e vedo che tanti presidenti, anche stranieri stanno investendo"."Il mio bisnonno e la mia bisnonna erano siciliani, e da lí ho preso la passione per il calcio. Il Parma è stata un'opportunità perché volevo investire nel calcio. Ho una casa nelle Langhe e in due ore ci arrivo (ride ndr.). L'area di Parma è fantastica, ci sono tante opportunità, la società era una grande azienda e con persone al suo interno valide"."Non ho la pretesa di migliorare qualcosa che ha già un livello altro. Dall'America però posso portare il nostro know how. Cioè che servono investimenti per gli atleti, nei centri di formazione, ma anche nello stadio per i calciatori e soprattutto i tifosi. Stiamo cambiando l'esperienza che i tifosi hanno dello stadio e che non è stata sempre perfetta. La domanda che ci dobbiamo fare è: come possiamo attrarre calciatori e tifosi da tutto il mondo".Il calciomercato è completamente differente da tutti ciò che è considerato "mercato" negli sport USA. Per me è bello essere un passo oltre la mia squadra mercato perchè mi fa stare più tranquillo. Io ho ancora molto da imparare, vedo che c'è non solo il business dell'operazione, ma anche il rapporto che c'è sulla squadra. Abbiamo cambiato tanto dal ds all'allenatore e ci servirà un po' di tempo."Il Parma Calcio è un business che voglio che sia a conduzione familiare. Credo che noi abbiamo delle buone strutture per il nostro settore giovanile, sicuramente abbiamo un progetto con il nostro responsabile delle giovanili, vogliamo investire su quello e probabilmente sbaglieremo tanto, ma abbiamo un progetto a lungo termine. Fra 5 anni quanti ragazzi delle giovanili avremo in Prima Squadra? Mi hanno detto un numero, me lo sono segnato, ma è un progetto lungo".Dovrei stare un po' più attento nel twittare che gli affari siano chiusi. Entro fine giornata avremo 5 nuovi giocatori in squadra. Ora anche mio figlio può farlo al posto mio e questo velocizzerà il processo".