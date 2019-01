Il Parma si avvicina a grandi passi a Kucka. Come scrive gazzetta.it, il direttore sportivo del club ducale ha trovato l’accordo per il centrocampista del Trabzonspor con l’intermediario dell’affare. Martedì l’agente del calciatore vedrà i dirigenti del club turco per rescindere il contratto e firmare, poi, col Parma.