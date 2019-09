Protagonista nella vittoria del Parma sul Torino, Dejan Kulusevski parla a Sky Sport al termine del match: "Ho giocato tanto a calcio, ho iniziato già a cinque anni. Sono innamorato di questo gioco: ho aspettato tutta la vita questo momento, quindi do tutto quello che ho in campo. Come abbiamo vinto? Abbiamo qualità e il mister ha preparato alla perfezione la partita: se una squadra ha qualità e i giocatori danno tutto quel che hanno, si fa risultato. Io provo a trovare gli spazi, mi piace la fantasia: oggi direi che è andata molto bene. L'elastico sulla bandierina omaggio a Ronaldinho? Avevo tanti poster, tra cui anche il suo. Gli altri di Hazard e Ibrahimovic. Ruolo? A 19 anni mi fa bene fare l'esterno, ma vado anche molto in mezzo perché là ho qualità. In futuro forse giocherò in mezzo al campo, come mezzala, mediano o trequartista. A San Siro a vedere l'Atalanta in Champions? No, ma li vedrò e li tiferò. Spero vincano domani".