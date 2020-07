Dejan Kulusevski, esterno del Parma, parla a Dazn al termine della partita vinta 2-1 contro il Napoli: "C'è stata un po' di sfortuna nelle ultime gare, non meritavamo di perderne così tante. Questa vittoria è anche per noi, era troppo importante vincere e il lavoro paga sempre. Il mister era contento e orgoglioso di noi, perché noi ci mettiamo sempre tutto. E' un allenatore che ci dà molte motivazioni. E' stato fantastico chiudere oggi il discorso salvezza, ero contento dopo il gol perché non era facile battere il rigore: sono andato anche per far vedere che non ho paura. Sono tre punti per la città. Dove posso giocare? Ovunque, dipende dalla squadra come vuole giocare. Ma non è il momento ora per parlare dei ruoli".