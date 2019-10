Dejan Kulusevski, centrocampista offensivo del Parma, parla a Footboolskanalen dei suoi obiettivi personali: "Penso di aver fatto bene in Serie A. Ora gioco in Under 21, abbiamo due partite importanti e sono concentrato su questo. Se venissi chiamato in Nazionale A penso potrei dare il mio apporto. Dove potrei giocare? Questa domanda andrebbe fatta al mister Andersson. Posso giocare come attaccante, ma anche a destra come esterno che viene a giocare nel campo. Nel 4-4-2 non c’è la mia posizione da “10” ma posso giocare largo e come attaccante. Qualcuno è venuto a vedermi? Non so, probabilmente erano lì per il mio compagno Gagliolo".