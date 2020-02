La Lazio, dopo il pareggio nel recupero giocato in settimana contro il Verona, torna in campo alle 18, a Parma, per accorciare le distanze sulla Juve capolista, attualmente a +4. I biancocelesti sono imbattuti da 17 giornate, e alla prossima avranno lo scontro diretto con l’Inter.



STATISTICHE - Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta: la Lazio è la bestia nera del Parma: i ducali hanno perso tutti gli ultimi sei confronti di Serie A contro i biancocelesti, subendo almeno due gol in ognuna di queste sconfitte; soltanto contro Milan(sette nel 2007) e Roma (otto nel 2010) gli emiliani hanno subito più KO consecutivi nel massimo torneo. La Lazio ha espugnato il Tardini nelle ultime due trasferte di campionato: tante vittorie quante quelle conquistate dai biancocelesti nelle precedenti nove di Serie A (5N, 2P). Il Parma ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide casalinghe di Serie A; dall’ottobre scorso, quella emiliana è la squadra che ha subito meno reti nei match interni di questo campionato: soltanto quattro. La Lazio è imbattuta da 17 partite di campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai infilato una striscia di 18 gare senza sconfitta.