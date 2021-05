Si conclude nel peggiore dei modi la stagione 2020/2021 per il Parma, retrocesso in Serie B da ultimo in classifica. La stagione per la squadra emiliana è stata disastrosa, con appena 3 vittorie in campionato e 20 punti fatti nell’arco di tutta la competizione. La squadra di D’Aversa ha deluso sotto tutti i punti di vista, dalla componente fisica, dove la squadra è sembrata fuori forma e sulle gambe per tratti di stagione, alla componente mentale, dove sono mancati i giocatori di esperienza come Gervinho, Pellè o Pezzella. L’unica nota positiva di questa annata per il Parma è stata la scoperta di talenti come Dennis Man e Valentin Mihaila, che hanno impressionato per le proprie doti atletiche durante tutto il campionato.



Complice il cambio d’allenatore in corso d’opera (da Liverani al ritorno di D’Aversa), i singoli calciatori che non si sono espressi al meglio, e gli acquisti di gennaio rivelatisi non funzionali al gioco della squadra, il Parma si vede costretto a dover ricominciare. Dopo la scalata dalla Serie D alla Serie A con 3 promozioni di fila e la permanenza nella massima lega per 2 anni, i crociati dovranno ripartire dalla Serie B, ma non con una nuova proprietà, che proverà a valorizzare tutto l’ambiente emiliano (dal centro sportivo al nuovo stadio), sperando che i risultati si vedano anche sul campo, guadagnando la promozione e tornando in serie A.