Parma-Milan 1-1



Sepe 6: l’attacco del Milan lo impegna poche volte, lui si fa trovare pronto; non ha colpe sul gol di Castillejo



Dimarco 6: soffre poco le incursioni di Suso e compie anche interventi da gran terzino



(Dal 26’ s.t. Siligardi 6,5: un palo che poteva valere il gol del pari)



Gagliolo 6: un’incertezza nel primo tempo ma partita da sufficienza; l’attacco rossonero non punge



Alves 7: come spesso accade è padrone dei palloni alti che passano dalle sue parti; segna il pareggio con una punizione fantastica



Iacoponi 6: centrale e terzino aggiunto; segue spesso le incursioni di Gazzola in fase offensiva



Gazzola 6,5: una continua staffetta tra attacco e difesa; il Parma attacca spesso dalla sua fascia



Kucka 7: un eurogol sfiorato nel primo tempo e tanta qualità e grinta in mezzo al campo



Scozzarella 6: difficile giocare contro due centrocampisti del calibro di Kessie e Bakayoko



(Dal 45’ s.t. Stulac sv)



Barillà 6: meno brillante del solito ma mostra i muscoli di fronte al centrocampo rossonero



Gervinho 7: attacca in profondità in mezzo alle maglie rossonere, dribbla e cerca di giocare al servizio della squadra



Ceravolo 6: buona prova dell’attaccante ducale dopo il rigore sbagliato col Sassuolo: combatte e protegge i palloni, cerca spesso la sponda



(Dal 30’ s.t. Sprocati 6: prova a spingere sulla sinistra nell’ultimo quarto d’ora)





All. D’Aversa 6,5: affronta il Milan senza paura con un modulo adatto ai crociati; pareggia una gara che sembrava compromessa