Sepe 6: una bella parata su Caicedo e diverse uscite alte in sicurezzaValenti 6: una buona mezz’ora con interventi precisi in copertura poi deve lasciare il campo per infortunio(Dal 34’ p.t. Balogh 5,5: completamente fermo insieme alla difesa nello 0-2 della Lazio)Alves 5: spesso padrone del gioco aereo ma si fa infilare ancora una volta in profondità nel raddoppio lazialeOsorio 6: gioca da terzino destro e ci mette il fisico oltre che la tecnica; viene sostituito a fine primo tempo(Dal 1’ s.t. Ricci 5,5: esordio in Serie A sulla fascia sinistra, ma da quella parte arriva il gol del vantaggio laziale)Busi 5: sulla sinistra soffre le incursioni della Lazio, soprattutto Lazzari che va spesso al cross; cambia poco quando viene spostato a destraSohm 6: va vicino al gol con un rigore in movimento, pressa alto e prova a mostrare i muscoli in fase di copertura(Dal 29’ s.t. Mihaila 6: uno dei pochi che punta l’uomo e cerca lo spazio per calciare in porta)Brugman 6,5: preciso e puntuale in regia anche se quando rallenta il gioco perde palloni preziosi(Dal 18’ s.t. Inglese 5,5: gioca spesso di sponda e non si crea mai l’occasione per andare a rete)Hernani 5,5: meno incisivo del solito, spesso viene sovrastato dalla tecnica dei centrocampisti lazialiKurtic 5,5: un assist perfetto non finalizzato da Cornelius, perde il pallone che porta al raddoppio della LazioCornelius 6: si accende con un bel colpo di testa ben parato da Reina, poi tanto sacrificio tra i difensori ospitiGervinho 5,5: qualche fiammata in velocità ma cerca troppo l’azione individualeAll. D’Aversa 6: una sconfitta inevitabile contro una grande squadra, ci sarà da lavorare per salvarsi