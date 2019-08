Parma-Juventus 0-1



Sepe 6: qualche uscita alta buona sui calci piazzati bianconeri; lascia la porta sguarnita alla zampata vincente di Chiellini, si rifà nella ripresa con una bella parata su Ronaldo



Gagliolo 6: la Juve attacca spesso dalla sua parte soprattutto nel primo tempo; tra i tanti palloni che passano in area ci sono interventi da gran difensore



Alves 5: il duello con Ronaldo non lo vince il difensore portoghese; il numero 7 ospite lo sovrasta anche nell’occasione del diagonale poi annullato grazie al silent check



Iacoponi 6: ha il compito di marcare Higuain che gioca da falso nove; tante sponde dell’attaccante argentino e grandi interventi del centrale crociato



Laurini 6: la Juve attacca poco dalla fascia sinistra e il francese può cercare di andare sul fondo per crossare; per poco un suo cross serve ad Inglese il gol del pari



Barillà 6,5: lotta e corsa per il centrocampo ducale; cerca di contenere gli inserimenti delle mezz’ale bianconere



(Dal 40’ s.t. Karamoh sv)



Brugman 5,5: buona regia in mezzo al campo ma deve velocizzare le giocate; rischia spesso di perdere palloni preziosi nella trequarti avversaria



(Dal 32’ s.t. Grassi 5,5: prende il posto di Brugman in regia ma il Parma fatica a ripartire)



Hernani 5,5: ancora non molto integrato nel centrocampo di D’Aversa anche se ha le qualità tecniche per fare un campionato all’altezza



Gervinho 6: le poche occasioni crociate passano dai suoi piedi e dalle fulminee ripartenze; poco lucido quando deve effettuare l’ultimo passaggio



Inglese 5,5: prova a metterci il fisico contro il duo Chiellini-Bonucci; impegna Szczesny in diverse occasioni ma non è ancora al meglio



Kulusevski 5,5: un cartellino giallo inutile e molti passaggi sbagliati; D’Aversa lo mette anche sulla fascia opposta per provare a cambiargli marcatore



(Dall’ 11’ s.t. Siligardi 5,5: un pallone perso sulla destra che avrebbe potuto regalare lo 0-2 alla Juve; poca sostanza in fase offensiva)





All. D’Aversa 6: la sua squadra ci prova contro una Juventus che dimostra di essere già in palla