tre parate, diverse respinte. Tutte ben eseguite. Intuisce sul rigore di Sottil ma sfiora soltanto. Peccatocontiene Sottil con personalità, corre veloce quando il Parma riparte. Esca infortunato.: entra quando c’è da difendere col coltello fra i denti. Soffre la spinta della Fiorentina che da quella parte sfonda più voltesi mette in tasca Nzola, svetta anche in area avversaria sui corner. Partitonasempre pronto ad andare in opposizione quando i viola calciano da fuori. Ma l’ingenuità nel finale costa un prezzo carissimoclamoroso l’intervento su Nzola al 10’. Nel secondo round invece lascia troppo spazio all’angolano che fa 2 a 1. Errore decisivoquando parte palla al piede fa impressione per la facilità di passo. Tende a non strafare, prestazione solida.lavoro egregio in mediana dove fa filtro e vince la maggior parte dei contrasti.: entra bene, ma il rigore calciato in Fiesole grida vendetta: i suoi inserimenti danno tanto fastidio alla retroguardia viola. Un assist messo a referto, tanta qualità sulla fascia.di palloni ne tocca pochi, e li perde quasi tuttimette in porta Mihaila con un lancio alla Iniesta, segna con una sassata da casa sua una manciata di minuti dopo. Domina il centrocampo con una partita sontuosa. Ma non è quasi più neanche una notizia.: costretto ad una gara di contenimento, fa il suosuo il primo squillo della gara. Punta costantemente l’uomo creando pericoli nella retroguardia avversaria. Cala leggermente nella ripresa.: fa paura quando si incunea per vie centrali dove riesce a sprigionare tutto il suo talento. Grande ingresso, ma il rigore sbagliato pesa tantotocca pochissimi palloni, uno lo scaraventa in porta. E tanto basta.non riesce a tenere un pallone, fa fatica a giocare coi compagni, è costantemente anticipato. Una domanda. Perché?il Parma gioca una partita commovente. I ducali si presentano in uno stadio difficilissimo della categoria superiore e insegnano calcio per 45 minuti. Lo 0 a 2 è forse un risultato anche troppo stretto, ma la parma ha proprio la colpa di non chiuderla. Cicca qualche cambio, ma questa squadra merita solo applausi. E l’anno prossimo dirà la sua anche in Serie A.