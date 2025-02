Parma, le pagelle di CM: Bonny protagonista, Man entra alla grande. Chivu, il debutto perfetto

Getty Images

Praticamente il Bologna non tira: vive un pomeriggio di quiete. L’unica parata è su Ndoye in fuorigioco.Inizia con qualche difficoltà su Cambiaghi, poi gli prende le misure e gioca con grande sicurezza.Attento, preciso e cattivo quanto basta.Fa buona guardia su Castro, spazza pericoli senza fronzoli.Attento sia su Ndoye sia su Orsolini.Cinque minuti da mediano poi con il crac di Bernabé passa mezz’ala e fa bene entrambe le fasi.Sua l’accelerazione che porta al rigore del vantaggio. Copre tanto, ma Abisso lo grazia in modo clamoroso al 64’ per un plateale secondo giallo su Cambiaghi. Chivu capisce e lo cambia subito (dal 20’ stRecupero e giocata deluxe sul 2-0: manda in porta Sohm)

Bernabé sv Subito fuori per un problema muscolare (dal 5’ ptEntra a freddo, si mette a fare il mediano davanti alla difesa e fa legna con costanza; dal 35’ stMezz’ala di lotta, più che di governo, ma nella ripresa è sua l’accelerata perfetta per ricevere lo scarico di Man e firmare il 2-0 con un gran diagonale.Spinge poco, si spende tanto nei rientri difensivi con costanza. (dal 35’ stSvaria ovunque, con i suoi movimenti mette il Bologna in grande difficoltà: causa e realizza il rigore che indirizza la partita. Fa reparto da solo contro due centrali di livello come Beukema e Lucumi. (dal 35’ st

Miglior debutto non poteva sognarlo: tre punti d’oro contro una squadra lanciatissima, grande attenzione, 4-1-4-1 accorto in una giornata di emergenza, peggiorata dal k.o. immediato di Bernabé.