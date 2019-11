Bologna-Parma: 2-2



Sepe 5.5: non troppo impegnato oggi pomeriggio ma sui gol può assolutamente fare meglio.



Iacoponi 6.5: stakanovista instancabile e preziosissimo, anche oggi partita di sostanza, impreziosita da un gol fondamentale.



Alves 6.5: leadership innegabile e qualità indiscutibili, i cross sono tutti preda facile e quando non capita, i padroni di casa segnano.



Dermaku 6.5: muro anche oggi, ennesima dimostrazione che il massimo campionato non lo spaventa.



Gagliolo 6: forse il meno efficace del reparto arretrato, ma il Bologna spinge molto dal suo lato con Orsolini.



Darmian 6.5: cavallo di razza, dalla sua fascia è nato il gol dei suoi. Ottima partita in cui mostra tutte le sue qualità.



Kucka 6.5: oggi nell'inedita posizione di centravanti, in piena emergenza si impone di forza e fa bene.



Scozzarella 6: importante in entrambe le fasi, lotta su ogni pallone e riparte con qualità.



(dal 15’ s.t. Brugman 5.5: non tocca praticamente mai il pallone).



Barillà 6: l'esperienza è tutta dalla sua e anche se graziato in un paio di occasioni, oggi il reparto mediano gira bene e in ripartenza c'è sempre la sensazione che qualcosa stia per accadere.



(dal 29’ s.t. Grassi 5.5: entra in tempo per fare un fallo pesante su Orsolini).



Kulusevski 7: in ascesa continua, qualità indiscutibili e prestanza fisica straripante. Il gol è un gioiello nato dal nulla.



Sprocati 6: esordio da titolare buono, spesso si ritrova a ripiegare con generosità in aiuto alla fase difensiva.



(dal 40’ s.t. Laurini: s.v.)





All. D’Aversa 6: in piena emergenza l'idea è quella di ripartire in velocità e i suoi lo fanno bene. Peccato per la disattenzione sul finale.