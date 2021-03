Sepe 6,5: preciso nelle uscite e sicuro in mezzo ai pali sui tentativi giallorossi; gran parata su PerezPezzella 6: ha poche possibilità di affondare quando deve marcare Peres, cerca il fondo quando il Parma riparte e regala cross pericolosi; rischia con un retropassaggio verso SepeBani 6,5: non rischia praticamente mai e gioca semplice in mezzo alla difesa spazzando in tribuna quando serveOsorio 7: si prende un giallo rischioso a metà primo tempo ma è colossale negli interventi e negli anticipiConti 5,5: soffre le incursioni di Spinazzola sulla destra e non ci mette sempre la giusta cattiveria(Dal 35’ s.t. Laurini sv)Kurtic 6: chiusure difensive puntuali e inserimenti alla ricerca dell’affondo in mezzo alla difesa ospiteBrugman 7: in regia partono le azioni ducali, quando parte in velocità è sempre pericolosoHernani 7: non ha paura di saltare l’uomo anche in mezzo al campo, ha il passo giusto per contrastare i centrocampisti della Roma; segna il 2-0 su rigore(Dal 26’ s.t. Grassi 6: aggiunge sostanza al centrocampo del Parma negli ultimi minuti)Mihaila 7: timbra il cartellino e non sbaglia sotto porta, in velocità è spesso imprendibile(Dal 35’ s.t. Karamoh 6: qualità sulla sinistra, entra e prova subito l’affondo)Pellè 6,5: lotta, prende tutte le prime palle con sponde ai compagni e coordina l’attacco crociato guadagnandosi anche il rigore(15’ s.t. Zirkzee 5,5: non è in condizione ottimale e non entra nel gioco crociato)Man 6,5: assist perfetto per Mihaila nell’1-0 crociato poi qualche accelerazione pericolosa; si fa ipnotizzare da Pau Lopez a inizio ripresaAll. Tarozzi 7: manda in campo il tridente migliore visto in questa stagione e il Parma torna alla vittoria dopo tanto tempo