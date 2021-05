Sepe 5: il sinistro di Malinovskyi l vede sfilare in rete, battuto anche sul tiro di Zapata ma la traversa lo salva; poi Muriel lo affonda nella ripresaGagliolo 5: sofferenza sulla sinistra quando la Dea affonda trova sempre il cross con Maehle che duetta spesso con Ilicic(Dal 35’ s.t. Conti sv)Alves 5: ci prova su punizione ma viene respinto, in diverse occasioni è lento a capire i rapidi passaggi della squadra ospiteOsorio 5,5: prova a lottare con Zapata mettendoci il fisico; in fase di impostazione non ha paura a portare il pallone in avantiBusi 5,5: qualche cross dalla trequarti che serve a poco, serve l’assist per il gol di BrunettaSohm 6: poca sostanza in mezzo al campo e un ritmo sottotono per tenere testa agli ospiti; nella ripresa trova la prima rete in Serie AKurtic 5: non chiude nel gol nerazzurro di Malinovskyi, gioca spesso per vie orizzontaliGrassi 5,5: lascia il tempo di stoppare e calciare a Malinovskyi e si prende un cartellino giallo inutile a fine primo tempo(Dal 15’ s.t. Valenti 5,5: difensore aggiunto, qualche intervento puntuale a spazzare l’area)Kucka 5,5: in fase offensiva non si vede mai, meglio quando si sposta sulla linea dei centrocampisti(Dal 31’ s.t. Camara 6: giovane di buone prospettive che non ha paura di mettersi in mostra)Cornelius 5: si guadagna tanti falli in attacco ma non trova mai lo spazio per calciare in porta(Dal 31’ s.t. Brunetta 6,5: entra e segna il gol della bandiera)Gervinho 4,5: i suoi affondi vengono prontamente respinti dalla difesa atalantina, mai presente sotto porta(Dal 15’ s.t. Pellè 6: gioca di sponda e ci mette il fisico, smista passaggi pericolosi e serve l’assist a Sohm)All. D’Aversa 5: la sua squadra non è mai pericolosa fino al gol di Brunetta; meglio nella ripresa ma anche oggi è goleada