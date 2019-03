Empoli-Parma 3-3

Sepe 6: si fa trovare pronto su una conclusione ravvicinata di Farias, forse troppo fermo sulla riga in occasione del momentaneo pareggio azzurro.

Iacoponi 6: bada più a difendere che ad attaccare, ma lo fa bene impedendo a Pasqual di andare al cross con efficacia.

Bruno Alves 7: si perde Dell’Orco sulla palla messa in mezzo da Farias, ma si fa perdonare con l’assist a Rigoni che vale il sorpasso a fine primo tempo. Sua anche la deviazione che fa sognare al Parma di strappare un’altra vittoria in trasferta. Sul 3-3 la Lega gli attribuisce come decisiva la deviazione sulla conclusione di Silvestre.

Gagliolo 6: provoca il rigore, ingenuità che non può macchiare una prestazione difensiva nel complesso di gran livello.

Gobbi 5,5: soffre il dinamismo di Di Lorenzo, non si spinge mai oltre la linea del centrocampo.

Kucka 6: un po’ in ombra per quasi un’ora di gioco. Cresce di intensità nel finale, quando ogni pallone diventa importante.

Rigoni 6,5: abbina quantità a buona qualità in mezzo. Bravo a liberarsi per mettere dentro di testa il cross di Bruno Alves.

Barillà 6: corre e rincorre gli avversari in tutte le zone della sua metà campo.

(Dal 45’ s.t. Gazzola s.v.)

Siligardi 6: sempre insidioso sui calci da fermo. Suo l’assist che manda in porta Gervinho per l’1-0

(Dal 25’ s.t. Biabiany 5,5: una sola iniziativa degna di nota in mezzo a tante giocate sbagliate).

Inglese 5,5: una sola occasione nel finale neutralizzata da Dragowski. Lotta come al solito ma non è sempre preciso negli appoggi.

Gervinho 6: segna la rete del vantaggio e poi sparisce per tutto il primo tempo. Si rivede nella ripresa con un paio di coast to coast dei suoi, che però non si trasformano in pericoli per la porta dell’Empoli

All. D’Aversa 6: i ritmi bassi imposti dall’Empoli limitano la velocità in ripartenza della sua squadra. Si adatta alla situazione e riesce comunque a passare tre volte in vantaggio grazie alle palle da fermo. Può rammaricarsi per i due punti persi.