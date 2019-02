Parma-Inter 0-1



Sepe 6: la difesa crociata concede tanti cross ma poche occasioni ai nerazzurri; bravo nelle uscite, strepitoso a inizio ripresa su Nainggolan



Gagliolo 5,5: sbaglia qualche disimpegno di troppo e spesso Joao Mario lo sovrasta



Bastoni 6,5: più di una volta vince il duello con Icardi, gioca con tranquillità contro il suo futuro



Alves 7: i palloni alti sono tutti suoi; sempre preciso e puntuale negli interventi



Iacoponi 6: troppi cross partono dal suo lato ma spesso costringe Perisic all’errore



Kucka 6: vicinissimo al gol nel primo tempo con un colpo di testa; suo l’errore sul gol nerazzurro



(Dal 35’ s.t. Sprocati sv)



Scozzarella 6: velocità in regia e qualche fallo guadagnato; le azioni crociate spesso partono da lui



(Dal 31’ s.t. Stulac 5: poca sostanza a centrocampo)



Barillà 6: solito lottatore in mezzo al campo, non soffre gli inserimenti della trequarti nerazzurra



Gervinho 6,5: uno squillo nel primo tempo micidiale con la traversa colpita a portiere battuto



Inglese 6: lotta continua tra i centrali dell’Inter; vicino al gol con una bella giocata



Siligardi 5,5: del tridente crociato è il meno pericoloso, lascia il campo dopo un’ora di gioco



(Dal 12’ s.t. Biabiany 5,5: gioca spesso come terzino e non spinge quasi mai)





All. D’Aversa 6: primo tempo da grande Parma, la sua squadra cala il ritmo nella ripresa; avrebbe meritato di più con le occasioni create