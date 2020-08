Lecce-Parma 3-4



Sepe 6: incolpevole sui gol, per il resto sempre sicuro



Laurini 5,5: si fa sovrastare da Barak sul gol.



(dal 9' s.t. Regini 6: riesce a limitare i danni sulla fascia dove la squadra ha sofferto)



Bruno Alves 6: nessuna sbavatura del centrale gialloblu.



(dal 1’ s.t. Dermaku 6: riesce a non far pesare l’uscita di Alves)



Gagliolo 6,5: cerca di arginare Lapadula ed è posizionato bene sui cross



Darmian 6,5: instancabile sulla fascia e cerca di limitare Falco dalle sue parti



Hernani 6,5: colpisce il palo su cui Lucioni è sfortunato nel rimpallo e serve l’assist del raddoppio.



(dal 8' s.t. Siligardi 6: qualche buona giocata di qualità)



Kurtic 6: tanto lavoro sporco, forse esagera a tratti



Barillà 7: grande prestazione condita da assist, oltre al suo instancabile dinamisco



Kulusevski 6,5: chiude la sua avventura al Parma con tante buone giocate spesso galleggiando tra le linee senza dare punti di riferimento.



(dal 26' s.t. Gervinho 6: prova a pungere in contropiede con le squadre stanche)



Cornelius 6,5: sempre presente e pericoloso in area con un gol messo a segno



Caprari 7: prestazione di qualità condita dalla rete del raddoppio dopo un contropiede velenoso





All. D'Aversa 6,5: approccio propositivo della squadra che si rende pericolosa in velocità e sblocca la partita seppur in modo fortuito ma continua a martellare i giallorossi segnando in contropiede. Quando soffre si chiude bene ma poi la squadra commette degli errori in difesa che avevano portato al pareggio avversario ma con ottime giocate vince la sfida contro i giallorossi.