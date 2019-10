Parma-Genoa 5-1



Sepe 6,5: prima sbaglia un’uscita alta regalando la palla al Genoa poi si rifà con un doppio intervento su Goldaniga



Gagliolo 6: il Genoa attacca spesso dalla sua fascia ma il difensore crociato regge con tranquillità



Dermaku 6,5: grandi interventi in fase difensiva, un po’ incerto nel fare partire l’azione



(Dal 30’ s.t. Pezzella 6: entra sulla corsia sinistra e gestisce la fascia senza problemi)



Iacoponi 7: un muro nella difesa crociata; chiude la porta ai tentavi genoani



Darmian 6: meno spinta del solito ma tanta attenzione in fase difensiva



Kucka 7,5: qualche problema fisico nel primo tempo ma stringe i denti e trova il gol del vantaggio; ancora a segno contro il Genoa come nella scorsa stagione



Scozzarella 7: preferito a Hernani in regia, prende in mano il pallino del gioco e serve l’assist per la prima rete di Cornelius



(Dal 16’ s.t. Hernani 6: entra quando la sua squadra è ampiamente in vantaggio, cerca la gloria personale con un tiro da fuori area)



Barillà 6,5: corsa e grinta in mezzo al campo; il Parma riparte con decisione quando Barillà recupera palla



Gervinho 6,5: poche fiammate ma un assist al bacio per il 3-0 di Cornelius



Inglese sv



(Dall’ 11’ p.t. Cornelius 8,5: una tripletta micidiale da grande attaccante; cinico e cattivo sotto porta)



Kulusevski 7,5: le solite giocate di classe e un cambio di passo da gran giocatore; serve due assist vincenti e segna il gol del 5-1





All. D’Aversa 7: affronta il Genoa con la convinzione di far risultato; stavolta il suo 4-3-3 attacca e convince