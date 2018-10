arresta con sicurezza la cannonata mirata di Ilicic. Reattivissimo nel doppio tocco di Gosens prima e Barrow poi, salvando letteralmente la porta dal vantaggio nerazzurro (32’ p.t.). Para anche la bordata Ilicic al 10’ s.t. , ma Gagliolo lo tradisce.: cerca di marcare Ilicic come può, ma lo sloveno è scatenato. Nè carne nè pesce.dovrebbe tenere Barrow ma più di una volta non lo fa e perde tempo a fare retropassaggi al portiere. Prende le misure di Ilicic a fine tempo e conferma la sua azione precisa nella ripresa.ferma le incursioni del Papu ma non quelle di Ilicic, che lo scavalca senza problemi. Al 10’ s.t. riceve la sfera di Sepe ma per sua sfortuna la rimanda alla rete alle spalle del mittente. Si becca pure il giallo per un brutto intervento su de Roon.marca stretto Ilicic in difesa, ma nella ripresa è più confuso che preciso.il suo è il primo tiro in porta ma non è niente di che. Perfetto invece l’assist a Ceravolo per un gol che è mancato di un soffio. Abile a recuperare palla nella ripresa. Forse poteva fare qualcosa di più sul raddoppio di Palomino.l’unico nelle retrovie a limitare la prima rincorsa della Dea.(dal 36’ st).non fa respirare Ilicic, poi scatta in avanti e fa tremare Berisha. Si becca il giallo ma lui vuole il gol: col tiro al 24’ p.t. ci riesce quasi. Era diffidato e si perde il Frosinone.fa poco niente in attacco, in difesa cerca di fermare Ilicic come tutti. Non si accorge della posizione di fuorigioco. Il campo bagnato non gli piace e spesso scivola per terra. Da lui ci si aspetta di più. Berisha non trattiene ma lui sullo specchio la manda fuori; male.fatica a stoppare i palloni che gli arrivano dai compagni. Il migliore dei suoi, al 20’ gira la sfera con una zuccata che per poco non spiazza i nerazzurri. Il suo colpo di tacco al 23’ è pulito e preciso e per la seconda volta va vicino al gol. Quando scatta non ce ne è per nessuno.anche quando la sfera gli passa accanto, non la intercetta e lascia libero il Papu. Migliora man mano che i minuti scorrono.(dal 23’ s.t.la sua squadra parte a rallentatore, ma piano piano ingrana con il suo solito contropiede. Nella ripresa però viene schiacciata totalmente dall’Atalanta e non può contare su Gervinho.