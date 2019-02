Parma-Napoli 0-4



Sepe 5: sul primo gol non prova nemmeno l’intervento, qualche uscita precisa



Gobbi 6: il Napoli spinge poco sul suo lato, cerca spesso Gervinho in profondità



Gagliolo 5: Milik e Mertens lo tormentano nel primo tempo con giocate d’autore; spesso in difficoltà



Alves 5: non esce il fattore capitano come dovrebbe essere; non sempre preciso sulle palle alte



Iacoponi 4,5: si lascia sfuggire Zielinski sul primo gol; il Napoli attacca spesso sul suo lato capendo il suo momento di difficoltà



Rigoni 5: torna titolare in mezzo al campo ma soffre il centrocampo partenopeo



Kucka 5,5: anche lui non incide come previsto; non si inserisce mai nell’area avversaria



Machin 5: perde palloni importanti in mezzo al campo e concede le ripartenze al Napoli



(Dal 7’ s.t. Siligardi 5: non cambiano le sorti della gara con il suo ingresso)



Biabiany 5: anche lui si perde nell’azione del primo gol napoletano; sbaglia il passaggio che regala a Milik il pallone dello 0-3



(Dal 37’ s.t. Gazzola sv)



Inglese 6: lotta e si sbatte per cercare di far salire la squadra; pecca di egoismo qualche volta di troppo



Gervinho 6: le sue ripartenze vengono prontamente bloccate dal muro bianco azzurro; sfiora il gol nel secondo tempo



(Dal 33’ s.t. Schiappacasse sv)





All. D’Aversa 5: la sua squadra è già sotto di due reti nel primo tempo; sottolinea il momento no del Parma