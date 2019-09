Udinese-Parma 1-3



Sepe 6,5: respinge con sicurezza le conclusioni dalla distanza, provvidenziale sul destro di Lasagna che poteva valere il raddoppio bianconero.



Laurini 6: spento nel corso del primo tempo, si limita a contenere le avanzate bianconere.



(dal 26’ s.t. Pezzella 6: pochi minuti a disposizione nel suo ex stadio)



Iacoponi 5,5: si fa bruciare in velocità da Lasagna, che deposita in rete il vantaggio friulano.



Bruno Alves 6,5: è il leader della difesa, non fa vedere palla a Nestorovski. Sicurezza.



Gagliolo 6,5: suo il gol che regala il vantaggio al Parma; grande inserimento e bel colpo di testa, a premiare l’assist di Kulusevski.



Grassi 5,5: si fa ammonire subito ed obbliga di fatto D’Aversa a sostituirlo. Ingenuo.



(dal 19’ s.t. Kucka 6: porta quantità in mezzo al campo)



Hernani 6: ha le chiavi del centrocampo, si limita a far girare la palla e dettare i ritmi di gioco.



Barillà 6: invisibile in fase di costruzione, ma corre per tutta la durata del match e aiuta i compagni a recuperare la palla e ripartire in velocità.



Kulusevski 7: è lui a regalare gli assist che valgono i primi due gol dei suoi, prima con un’invenzione di sinistro e poi con una pennellata con il piede opposto. Soprendente.



Inglese 7: una sentenza; tocca pochi palloni, ma gli bastano per chiudere la partita.



(dal 37’ s.t. Cornelius sv)



Gervinho 7,5: una freccia, segna, fa segnare, nessuno riesce a contenerlo. Un incubo per i friulani.





All. D’Aversa 6,5: schiera la formazione più offensiva possibile, i cambi portano freschezza.