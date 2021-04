: un solo intervento su Lapadula a fine primo tempo, per il resto non può nulla sui due gol subiti: non fa peggio dei compagni di reparto, ma D'Aversa decise ugualmente di lasciarlo negli spogliatoi a fine primo tempo, evidentemente perché aveva bisogno di maggiore spinta(45': prima a destra, poi a sinistra: il passo è buono, la mira nei cross meno): di positivo solo il colpo di testa da cui nasce l'1-1. Poi vive un pomeriggio di pura sofferenza: si fa bruciare da Glik sull'1-0 e fa fatica a tenere Gaich: meno impreciso e più attento rispetto a Bani. Contrasta bene Lapadula che trova pochi spazi per far male: imprecisione evidente nei cross, ma va premiato con la sufficienza perché è stato uno degli ultimi a mollare: non riesce a replicare le ultime prestazioni positive. Con il pallone tra i piedi è spesso impreciso e anche sui calci da fermo non va meglio(85': le idee del Parma dovrebbero passare dai suoi piedi, ma è poco ispirato e non trova mai la giocata giusta per avviare qualche iniziativa pericolosa(45': chiama subito Montipò alla grande parata, poi sull'angolo successivo trova il gol del pari. Ma si perde Ionita in occasione del secondo vantaggio del Benevento): in ombra anche lui, probabilmente affaticato dagli impegni in Nazionale. Poca lucidità a servizio della squadra(77': primo tempo passato a girovagare nel campo, nella ripresa entra con un piglio diverso, fino a risultare il migliore dei suoi. Se il Parma evita la sconfitta, il merito è soprattutto dell'attaccante romeno: solo la prestanza fisica e nient'altro. I difensori del Benevento lo tengono a bada senza affanni: non si accende praticamente mai, anche in contropiede che pure dovrebbe essere il suo punto di forza(77': gli basta meno di un quarto d'ora per fare meglio di Pellè, con l'assist del 2-2)All.: a un primo tempo imbarazzante, ha fatto da contraltare una ripresa gagliarda. Ma serve ben altro per poter sperare nella salvezza