Spal-Parma 1-0



Sepe 6,5: partita decisamente movimentata, con il portiere del Parma chiamato agli straordinari dai continui assalti della Spal in entrambe le frazioni di gioco. Straordinaria la parata su Missiroli negli ultimi minuti del primo tempo.



Iacoponi 5,5: non riesce a contenere un Reca in formato extra-lusso. L'esterno della Spal attacca in modo feroce il fondo e Iacoponi non riesce quasi mai a contenerlo dal punto di vista atletico. Nella seconda parte di gara, quando il Parma ribalta il baricentro, riesce a offrire una prestazione più convincente.



Bruno Alves 6: si conferma leader della difesa e della squadra in generale. E' l'ultimo a mollare e negli ultimi minuti si spinge anche nell'area avversaria per provare a trovare la rete del pareggio.



Gagliolo 6: nel primo tempo soffre come tutto il resto della squadra, poi trova la quadra e torna ad essere il giocatore affidabile che è sempre stato.



Pezzella 5,5: viene strapazzato da Strfezza che è l'uomo in più della Spal in un pomeriggio nel quale gli uomini di Semplici sembrano indiavolati. Pezzella si trova di fronte il cliente peggiore e va in costante difficoltà nell'uno contro uno con il giovane brasiliano.



Kucka 5,5: decisamente più opaco del solito, l'ex Milan ha dimostrato di non aver ancora ritrovato la condizione migliore. Spesso in ritardo, non trova mai le misure per effettuare un pressing efficace.



Hernani 5: pecca spesso di superficialità e fatica ad entrare in partita. Viaggia a vuoto per buona parte del match con piazzamenti mai precisi. Non la sua migliore uscita.



(dall'11' s.t. Sprocati 5,5: non entra in partita e nonostante la superiorità numerica non riesce ad incidere)



Barillà 5,5: giornata estremamente complicata per tutti i centrocampisti del Parma che soffrono le ondate di una Spal a tratti indomabile. In difficoltà sia in fase offensiva che difensiva, il terzetto mediano gialloblù viene letteralmente sovrastato da quello avversario.



(dal 25' s.t. Inglese 6: il suo ingresso in campo dà una bella scossa emotiva ai compagni che alzano il baricentro e cercano di metterlo in condizione di segnare. Il bomber ex Napoli, però, non trova mai lo spazio per arrivare a concludere)



Kulusevski 5: non si è rivisto lo splendido giocatore ammirato nelle ultime uscite stagionali. Appannato e poco supportato, lascia il campo di gioco alla fine del primo tempo.



(dal 1' s.t. Scozzarella 6: entra in campo e dà al Parma le geometrie che erano assolutamente mancate nel corso del primo tempo. Beneficia anche dell'espulsione di Strefezza che apre spazi per i gialloblù dei quali approfitta con la sua regia).



Cornelius 4,5: primo tempo da incubo per il centravanti del Parma che si trova chiuso nella morsa dei tre centrali della Spal. L'ex Atalanta non riesce mai a rendersi pericoloso e sbaglia anche le giocate più elementari.



Gervinho 5 un fantasma per buona parte del match. La Spal non gli concede spazio e lui fatica a innescare la sua letale velocità. Dal momento dell'espulsione di Strefezza, l'ex Roma si rende decisamente più pericoloso e trova anche la via del gol salvo incappare in una chiamata del VAR che gli smorza in gola l'urlo di gioia per la rete del pareggio.





All. D'Aversa 5: il peggior Parma della stagione va a sbattere contro una Spal a tratti incontenibile. La consueta strategia di ripartenza del tecnico non funziona e i cambi effettuati nella ripresa non sortiscono effetti sull'andamento di una partita dominata dai ferraresi fino al momento dell'espulsione di Strefezza.