Parma-Empoli 1-0



Sepe 6,5: bravo a respingere una conclusione di Zajc nel primo tempo. Qualche buona uscita sui cross dalle fasce. Salva il risultato nel recupero.



Iacoponi 6: non soffre l’attacco ospite grazie al gran lavoro di tutta la difesa ducale.



Bruno Alves 6,5: sfiora il suo primo gol di testa con la maglia crociata, sempre attento in difesa soprattutto sulle palle alte.



Gagliolo 6,5: il solito giocatore rivelazione nella difesa crociata; con Alves forma una coppia ormai rodata.



Dimarco 6: un tempo giocato sotto le aspettative; poca spinta e tanta copertura. Esce per infortunio nell’intervallo.



(Dal 1’ s.t. Gobbi 6: sulla fascia sinistra copre bene su Mraz; prova qualche discesa sulla fascia nei contropiedi ducali).



Rigoni 5,5: fatica a contenere il giropalla empolese. Zajc e Bennacer corrono veramente tanto dalle sue parti.



Stulac 6: soffre il centrocampo dell’Empoli nella prima mezz’ora poi si fa vedere come vero regista. Dai suoi calci piazzati nascono sempre pericoli per gli avversari.



Barillà 7: lotta su ogni pallone a centrocampo e regala l’assist vincente per Gervinho. Subito dopo sbaglia un passaggio clamoroso per Ceravolo.



Siligardi 6: bene in fase difensiva a coprire la fascia destra in caso di necessità; tenta più di una volta di concludere a rete.



Ceravolo 5,5: cerca di fare il gioco di Inglese con gli esterni al suo fianco. Poco preciso sotto porta anche se lotta su tutte le palle alte. Sbaglia qualche sponda di troppo.



(Dal 24’ s.t. Gazzola 6: più lavoro di copertura che di spinta ma contiene gli attacchi empolesi).



Gervinho 7,5: uno dei migliori del Parma per costanza, palloni toccati e precisione sotto porta. Mette ancora la sua firma con scatto e conclusione sul primo palo. Esce per infortunio ad inizio secondo tempo.



(Dal 5’ s.t. Di Gaudio 5,5: ha una buona corsa nelle ripartenze ma non vede mai la porta quando c’è bisogno di concludere a rete)





All. D'Aversa 6,5: prova la mossa Siligardi al posto di Di Gaudio, schierando un tridente inedito con Ceravolo. Deve rinunciare a Gervinho e Dimarco per un tempo.