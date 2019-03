Parma-Atalanta 1-3



Sepe 5,5: grave errore sul gol di Pasalic, si rifà qualche minuto dopo su Hateboer



Gagliolo 5,5: non è facile tenere Gomes sulla sua fascia e va spesso in difficoltà



Bastoni 6: ex di turno tra alti e bassi ma mostra personalità nella retroguardia crociata



Alves 6,5: di testa le prende quasi tutte lui, sfiora il gol con una punizione stupenda



Iacoponi 5,5: il gioco dell’Atalanta spesso parte dalla destra per arrivare al suo lato; esce per infortunio al termine del primo tempo



(Dal 1’ s.t. Sierralta 5,5: qualche fallo inutile a centrocampo e un tentativo in attacco)



Kucka 6: pronti, via e per poco non trova il gol del vantaggio; esperienza e corsa a contrastare i centrocampisti orobici



Scozzarella 6: rientra nel mezzo del centrocampo; il gol del vantaggio crociato passa dai suoi piedi



Rigoni 5,5: il meno attivo dei centrocampisti crociati; spesso il gioco dell’Atalanta lo sovrasta



Gervinho 7: assist, ripartenze e ancora una volta la via del gol; le azioni offensive del Parma nascono sempre dalla sua velocità



(Dal 20’ s.t. Gazzola 5,5: le incursioni di Gomez non gli lasciano spazio in fase offensiva)



Ceravolo 5: prova a giocare come Inglese ma non gli riesce; fallisce una rete già fatta nel primo tempo su assist di Gervinho



(Dal 29’ s.t. Schiappacasse 5: poche possibilità di mettersi in mostra, entra e il Parma subisce il gol dell’ ‘1-2)



Siligardi 6: gran tecnica al servizio del Parma; i suoi cross in mezzo all’area sono sempre pericolosi





All. D’Aversa 6: gioca a testa alta contro una squadra tecnicamente superiore