sul primo gol forse poteva azzardare l'uscita, anche se tiene poi in vita i suoi per almeno un tempo intero.meglio sicuramente nel primo tempo, deve ritrovare la condizione migliore. Sufficiente comunque la sua prova nel complesso.(dal 44' s.t. Man: s.v.)esce per infortunio dopo una gara altalenante, come il resto della squadra.(24' s.t.non crea molto ma cerca di lottare sui palloni che riceve. Premiata la caparbietà)Lasagna dalle sue parti lo salta spesso in velocità, mentre nelle ripartenze non crea particolare pericolosità in area avversaria.anche per lui una partita giocata poco al centro dell'azione, ingabbiato tra le maglie avversarie. Poche volte arriva sul fondo per creare la superiorità numerica.segna su rigore il gol del momentaneo vantaggio. Il migliore in una serata sicuramente non brillante dei suoi.serata negativa per lui, che devia in porta il tiro di Dimarco per il pareggio avversario. Per il resto poca incisività nelle chiusure e in fase offensiva non si vede molto. Giustamente sostituito.(dal 12' s.t.entra e dopo alcuni minuti di assestamento, trova la posizione per cercare di pungere gli avversari. Pericoloso soprattutto sul finale.)i suoi lanci lunghi sono spesso fuori luogo. Poca presenza anche in fase offensiva.una gara da "invisibile". Non riesce a mettersi in mostra, in una partita molto sottotono. Sparisce praticamente dal campo nel secondo tempo.unico che prova a pungere i difensori avversari, ma spesso è da solo nell'area gialloblù.(dal 12' s.t.: non incide sulla gara e non si vede quasi mai sotto porta.)sparisce dal campo nel secondo tempo, mentre nei primi 45' non crea molte preoccupazioni agli avversari, sbattendo spesso contro la fisicità dei difensori gialloblò. Verticalizzazioni quasi assenti.(24' s.t. Mihaila: s.v.)All.la squadra non riesce a rendersi pericolosa, troppo imballata quando deve creare gioco. Primo tempo migliore, nel secondo solo i cambi hanno smosso un pochino la gara.