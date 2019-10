Parma-Hellas Verona 0-1



Sepe 6,5: sul gol del Verona non può farci nulla, miracolo a fine primo tempo su Kumbulla



Darmian 6: spinta e corsa sulla fascia destra, recrimina un rigore nella prima frazione di gioco



Iacoponi 5,5: qualche difficoltà contro l’attacco veronese, un po’ lento nella manovra



Dermaku 6: abile sui palloni alti e mostra qualche intervento sicuro; sfiora il gol nella ripresa



Pezzella 5,5: sulla sinistra spinge meno di Darmian e Faraoni diverse volte lo salta



(Dal 30’ s.t. Sprocati 6: si guadagna calci piazzati nella metà campo avversaria e chiama spesso il pallone)



Barillà 6: solita grinta nel centrocampo crociato



(Dal 14’ s.t. Hernani 5,5: non dà il contributo per agguantare il pari, sbaglia diversi palloni)



Brugman 5,5: non ha il passo di Scozzarella, è spesso lento e si prende qualche rischio di troppo



Kucka 5,5: lotta e prova a farsi vedere sui palloni alti ma è poco incisivo in fase offensiva



Karamoh 6: qualche buono spunto, cerca anche la porta che stavolta non trova



Kulusevski 5,5: prestazione meno convincente del solito, fatica un po’ tra i difensori veronesi



Gervinho 6: un guizzo che poteva valere il gol nel primo tempo e una traversa





All. D’Aversa 6: formazione praticamente obbligata, schiera quattro attaccanti nella ripresa per acciuffare il pareggio