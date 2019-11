Fiorentina-Parma 1-1



Sepe 6: Riceve pochi tiri, e si fa trovare pronto. Incolpevole sul gol



Darmian 6: Fa buona guardia sulla sua fascia, dove Ghezzal spinge poco.



Iacoponi 6: Regge la difesa con autorità, soffrendo poco se non in chiusura di gara



Dermaku 5.5: Anche lui soffre poco, ma si perde Castrovilli in occasione del gol



Pezzella 6: Partita tutto sommato tranquilla per il terzino, che si deve occupare di Chiesa, che non è in serata.



(Dal 23’ s.t. Barillà 6: Contiene bene le offensive viola sulla corsia)



Kucka 6.5: A centrocampo è una garanzia, si fa sempre trovare pronto e arriva sui palloni alti.



Scozzarella 6: Partita lucida per il mediano, che fa buona guardia e agevola le ripartenze.



Hernani 6: Qualche buona incursione per il centrocampista, che si rende pericoloso in avvio



Kulusevski 6: Partita lucida e di qualità, ma del tridente è il meno pericoloso.



(Dal 39’ s.t. Gagliolo 6: Entra per difendere il risultato, e svolge il suo dovere)



Gervinho 7: Mortale in campo aperto, ed infatti appena ha la palla buona trafigge senza pietà Dragowski



Karamoh 6.5: Il tridente del Parma è sempre pericoloso, e il francese è una spina costante nella difesa viola.



(Dal 28’ s.t. Sprocati 6: Partita giocata con tranquillità, quando il Parma si fa meno pericoloso)



D'Aversa 6.5: Il suo gioco rapido e verticale ingabbia la Fiorentina, per una partita che il Parma forse avrebbe meritato di vincere.