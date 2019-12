Parma-Brescia 1-1



Sepe 6: poco impegnato dagli attaccanti bresciani, sicuro nelle uscite alte



Gagliolo 6,5: diverse chiusure sulla fascia sinistra, il Brescia spinge molto su quel lato



Alves 6: un retropassaggio che avrebbe potuto portare al gol Donnarumma e una punizione alta sopra la traversa; domina sui palloni alti



Iacoponi 6,5: la coppia d’attacco ospite non lo sorprende quasi mai, effettua buoni disimpegni in fase di impostazione



Darmian 6: partita più difensiva, controlla con attenzione le incursioni bresciane



Hernani 6: un bel tocco di palla anche nei cambi di gioco, va vicino al gol nel primo tempo



Brugman 5,5: bella sfida con il regista Tonali, potrebbe accelerare di più la manovra Ducale



(Dal 28’ s.t. Kucka 6: dà fisicità all'attacco crociato)



Barillà 6: lotta e grinta, prova a farsi vedere anche in zona gol



(Dal 35’ s.t. Pezzella sv)



Sprocati 5: quasi inesistente nel primo tempo, il Parma spinge di più dall’altro lato



Kulusevski 6: quando cambia passo ne soffre tutto il Brescia, va al tiro e cerca i compagni con bei passaggi; serve un assist perfetto per Grassi



Gervinho 5: tante occasioni sprecate e una ben parata dal portiere Alfonso; esce per un fastidio muscolare



(Dal 10’ s.t. Grassi 7: regala il pareggio al Parma con uno splendido colpo di testa)





All. D’Aversa 6: formazione praticamente obbligata, affronta il Brescia senza attaccanti di ruolo