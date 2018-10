: il suo intervento su Partric nel primo tempo salva il risultato; mostra sicurezza anche nelle uscite: troppi cross partono dalle sue parti; Lulic spinge e il Parma soffre sulle fasce: Immobile non è quasi mai pericoloso quando passa dalle sue parti; un vero leader: controlla senza problemi i tentativi di Immobile; una grande chiusura sul napoletano nel primo tempo; travolge Berisha in occasione del rigore laziale: soffre meno di Iacoponi ma rischia sull’inserimento di Patric nel primo tempo:solita grinta a centrocampo e molti contrasti vinti. Da rivedere la fase di costruzione: sempre pericoloso sui calci piazzati, bravo nell’impostare le azioni crociate; cala nella ripresa: vince spesso i duelli con i centrocampisti laziali ma a volte è lento nelle ripartenze: non spinge quasi mai sulla fascia e viene sostituito(Dal 22’ s.t.): non ci sono occasioni per lanciarlo ma non va mai a cercare il pallone: appena rientrato dall’infortunio prova a giocare col fisico e a far salire la squadra(Dal 11’ s.t.): lotta di fisico ma è innocuo al centro dell’attacco; Acerbi lo controlla: un po’ spento rispetto a Genova, fatica a trovare spazi in attacco(Dal 33’ s.t.): spento come il Parma nella ripresa; non sfonda mai sulla fascia: non fa molto per vincere la gara; toglie troppo tardi gli esterni e alla fine perde meritatamente