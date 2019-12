Parma-Milan 0-1



Sepe 6: chiude bene i tentativi rossoneri, sicuro tra i pali e nelle uscite alte; nel finale una sua respinta concede il vantaggio rossonero



Gagliolo 6: qualche incertezza nel primo tempo ma regge agli attacchi del Milan sulla fascia sinistra



Alves 6: di testa le prende sempre tutte lui, non lascia mai lo spazio a Piatek per concludere a rete; incolpevole sulla carambola del gol del Milan



Darmian 6: è l’unico terzino crociato che prova a spingere sulla destra anche perché il Milan affonda sempre dal lato opposto



Barillà 6: la solita grinta in fase di contenimento, non sfigura davanti al muscoloso centrocampo ospite



(Dal 18’ s.t. Grassi 5,5: spesso sovrastato da Bonaventura, ci si aspetta di più in fase di possesso palla)



Brugman 5: lento e prevedibile in regia; perde diversi palloni pericolosi in mezzo al campo



(Dal 25’ s.t. Cornelius 6: gioca molto di sponda, prova a far salire la squadra)



Hernani 5: prova opaca del centrocampista brasiliano al rientro dal turno di squalifica; un tentativo a rete nel primo tempo che poteva essere speso meglio



Kulusevski 5: non trova quasi mai lo spazio per mettere in difficoltà la difesa di Pioli



Kucka 6: lotta sui palloni alti e si sbatte per la squadra, prova la conclusione a rete ma non è preciso



Gervinho 5: qualche fiammata non basta per la sufficienza; fa spesso un tocco in più quando parte in velocità



(Dal 42’ s.t. Sprocati sv)





All. D’Aversa 5,5: la sua squadra non trova mai la porta avversaria e soffre di fronte al centrocampo rossonero