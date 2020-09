può far meglio sul primo gol mentre sugli altri non ha troppe colpe.una serata passata rintanato nelle retrovie, il pressing del Bologna lo costringe colpo su colpo.(dal 36’ s.t.).non è facile giocare contro un attacco in continuo movimento, ci mette del suo commettendo un fallo che gli costa l’espulsione.in difficoltà in questo derby senza un riferimento da marcare, con ampi spazi da coprire finisce col lasciarli tutti incustoditi.ai saluti ha onorato al meglio la maglia, dalla sua parte il Bologna crea meno apprensioni.qualche inserimento interessante nei primi minuti di match dove si è anche improvvisato centravanti, poi si spegne come il resto della squadra.(dal 13’ s.t.senza infamia e senza lode).sue le poche verticalizzazioni della serata e una delle più importanti occasioni. All’errore in occasione del terzo gol felsineo rimedia con l’assist per Hernani.(dal 37’ s.t.).totalmente assente nel gioco del Parma fino al momento del gol che riapre momentaneamente la gara.obbligato ad un match di sostanza, si preoccupa soprattutto di dare supporto difensivo ma fatica.(dal 36’ s.t.).un paio di spunti pericolosissimi nei primissimi minuti di match poi il vuoto, De Silvestri gli lascia profondità da attaccare.(dal 24’ s.t.attacco inedito nel quale non brilla).l'altro velocista dei crociati riesce a fare un po' meglio del compagno sulla parte opposta ma è comunque poco concreto sotto porta quando ha la possibilità di pungere.cantiere aperto il suo Parma, in costruzione ed in assoluta emergenza. Cerca di dare un senso ad una rosa martoriata con poco successo.