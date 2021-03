L’errore che apre la porta a Milenkovic in occasione del secondo gol della Fiorentina è drammatico. Per il resto della partita subisce poco e sui gol non può nulla.: Sulla fascia fa buona guardia, si spinge poco, ma contiene Biraghi. Entra nell’azione del secondo gol del Parma.: Della difesa, probabilmente, è il più ordinato. Non concede particolari spazi agli avversari, e può poco in occasione dei due gol che la sua squadra subisce mentre è in campo.(Dal 35’ s.t.: SV): Tremendo, sbaglia sia in occasione del gol di Quarta, quando se lo perde completamente, che nel finale, quando fa direttamente lui il gol per i viola. Frastornato, non capisce quasi mai la scelta giusta.: Confuso e pasticcione, anche lui sbaglia tanto in occasione del gol della Fiorentina. Sulla fascia, dopo essere stato ammonito, fa passare tutti senza opporre resistenza.: In mezzo al campo lotta, ma non riesce a trovare quasi mai la giocata verticale. Bravissimo a sbucare da dietro in occasione del gol del 2-2, sfruttando anche la dormita della difesa della Fiorentina.: Preciso e ordinato, non si vede molto in mezzo al campo, ma fa il lavoro sporco, e per il Parma è molto utile.: Della mediana emiliana è quello più in difficoltà durante la prima frazione. Non riesce nei suoi proverbiali inserimenti, e in fase di copertura viene risucchiato dalla fisicità del centrocampo viola.(Dal 1’ s.t: Molto interessante il rumeno, che entra e cambia la gara. Bravissimo a seguire l’azione di Inglese e chiudere per il momentaneo vantaggio dei suoi).: Valore aggiunto del Parma, il vero leader dei ducali. A centrocampo è prezioso, rude e condottiero di D’Aversa. Freddissimo dal dischetto.(Dal 43’ s.t.: Entra e fa una cosa sola, la giocata che porta al momentaneo vantaggio del Parma. Rimpianti, perché probabilmente avrebbe dovuto essere impiegato da prima): Dalla sua velocità, insieme al compagno di reparto Gervinho, dovrebbero passare le sorti offensive della squadra di D’Aversa. Il francese, però non riesce mai ad accendersi, provando qualche strappo in velocità, senza mai entrare nel vivo della gara.(Dal 17’s.t.: Porta vivacità alla manovra del Parma, dando velocità e profondità alla squadra di D’Aversa): Anche lui, come Karamoh, avrebbe potuto fare molto di più. A differenza del francese, riesce a guadagnarsi, un po’ casualmente, il rigore del momentaneo pareggio. Avrebbe sui piedi l’occasione per portare avanti i suoi, ma non riesce a sfruttarla e si fa ipnotizzare da Dragowski.(Dal 17’s.t.: Entra per vivacizzare l’attacco del Parma, e ci riesce con qualche sgroppata sulla fascia): Troppe disattenzioni per i suoi, che regalano tre gol alla Fiorentina. Mihaila, Man e Inglese hanno cambiato la gara, forse sarebbero dovuti entrare prima.