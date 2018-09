Napoli-Parma 3-0



Sepe 6: non può nulla sui gol, in altre circostanze non sfigura



Iacoponi 5: sbaglia sul gol dell'1-0 spianando la strada al successo del Napoli



Alves 6: prova a limitare Milik fin quando può, l'esperienza gli consente di evitare diverse circostanze pericolose



Gagliolo 5: meno bene del centrale portoghese, qualche sbavatura soprattutto nel posizionamento



Gobbi 5: chiamato a compiti essenzialmente difensivi, non riesce a limitare Fabian e Malcuit sulla sinistra



Deiola 5: non riesce a supportare nella fase di non possesso, non trova il tempismo per l'interdizione



Stulac 5: non riesce a portar palla e non ha il passo per star dietro agli inserimenti dei centrocampisti del Napoli



Barillà 6: prova a dare sostanza, ma il possesso quasi mai viene sradicato dai piedi dei calciatori del Napoli



Ciciretti 5: non si vede mai sul terreno di gioco, tagliato fuori dal costante possesso partenopeo



(dal 15' st Siligardi 5: non cambia la sostanza del giudizio del compagno a cui si avvicenda)



Inglese 5: prova a sgomitare, ma Maksimovic e Koulibaly non gli danno la possibilità di giocare un solo pallone



(dal 20' st Ceravolo 5: da il cambio al compagno quando la gara è ormai indirizzata)



Di Gaudio 5: si limita a compiti di copertura, senza brillare



(dal 33' st Sprocati sv)





All. D'Aversa 4.5: perdere a Napoli ci può stare, ma la sua squadra fa diversi passi indietro sul piano della concentrazione e dell'applicazione. Sorpreso dalle scelte tattiche di Ancelotti, non trova mai le contromisure al gioco azzurro