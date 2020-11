Può poco sui tre gol, ma non dà mai la sensazione di essere ultimo baluardo.Flop contro Spinazzola anche perché l’azzurro è in una di quelle giornate di grazia pura. (62’ Brunetta 6: prova a impensierire Karsdorp ma gli arrivano palloni col contagocce)Si perde di un attimo la linea del fuorigioco su Mayoral ma per tutta la partita mostra segni di cedimento.Gioca d’anticipo e ha una marcia in più rispetto ai compagni di reparto, ma da solo può poco.: Mossa anomala quella di metterlo terzino. Soffre da matti contro tutti. (82’ Busi ng): La bestia nera della Roma si prende una domenica di sosta, e di siesta. (62’ Kurtic 5,5: aggiunge poco): Tocca il pallone quel troppo che stroppia. Timido.: Si fa vedere in ogni zona del campo e appare più in palla rispetto ai compagni. Ma l’effetto dura poco.: Tiene alta la bandiera finché può non abbattendosi di fronte a Mkhitaryan. (85’ Iacoponi ng): Mancini lo bracca stretto e Robert English finisce per fare scena muta in italiano.: Su quest’erba ha volato e ha impressionato tutta la serie A qualche anno fa. Lo cercano tutti, pure Sepe. Lui si fa trovare a fatica. (62’ Karamoh 5,5: ha il merito del primo tiro in porta dei suoi. Tutto qui): Scelte discutibili e il gioco offensivo di Lecce che è rimasto a casa. Gioca a 5 dietro ma subisce infilate continue. Nessun segnale di reazione. Annichilito da Fonseca.