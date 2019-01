Parma-Spal 2-3



Sepe 6: sicuro tra i pali e preciso nei rinvii; l’arbitro lo richiama più di una volta per velocizzare la ripresa del gioco



Gagliolo 6,5: sull’out sinistro ha il difficile compito di marcare Lazzari e se la cava alla grande



Bastoni 6: una buona gara tra incertezze e interventi da gran difensore



Alves 6: da capitano del Parma controlla la difesa e lotta su tutte le palle alte; nella ripresa perde qualche colpo con i due gol di testa ospiti



Iacoponi 6: respinge gli attacchi spallini sul lato sinistro; quasi mai supera la linea di centrocampo



(Dal 43’ s.t. Siligardi sv)



Barillà 6: solito lottatore in mezzo al campo; tanta grinta al servizio dei crociati



(Dal 33’ s.t. Gazzola 5: entra e il Parma prende il terzo gol)



Scozzarella 6,5: in regia comanda lui; il gioco del Parma passa quasi sempre dai suoi piedi



(Dal 43’ s.t. Munari sv)



Kucka 6: un cartellino giallo dopo cinque minuti e qualche spunto positivo; ancora fuori condizione



Biabiany 6,5: gioca praticamente da terzino per buona parte della gara coprendo il lato di Lazzari; quando ne ha l’occasione si porta in avanti con velocità



Inglese 7: si procura il rigore, lo trasforma e trova anche la doppietta; regge da solo l’attacco crociato; si divora il 3-3 nel finale



Gervinho 6,5: qualche accelerazione in contropiede tra le linee ferraresi; colpisce la traversa prima del raddoppio crociato



All. D’Aversa 6,5: schiera Biabiany in marcatura su Lazzari e lancia Kucka dal primo minuto