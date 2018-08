Spal-Parma 1-0



Sepe 6: incolpevole sul gol di Antenucci, preciso nel resto dell'incontro



Iacoponi 6: limita bene Fares e nella prima frazione mostra buoni spunti offensivi



Alves 5,5: da capitano poteva apportare qualcosa in più, invece sbaglia il possibile vantaggio ad inizio gara e non riesce mai ad anticipare gli avversari



Gagliolo 5: anonimo e spesso fuori tempo, nel reparto difensivo è sembrato quello con maggiori difficoltà



Gobbi 5,5: Lazzari è una brutta bestia da domare, ma con esperienza e sacrificio prova in tutti i modi a limitare i danni purtroppo fallendo in molte occasioni



(dal 74' Gervinho 6: pochissimo tempo a disposizione per far vedere quanto possa essere pericoloso in contropiede, da sfruttare meglio)



Grassi 5,5: l'ex più atteso si perde nella ressa del centrocampo non riuscendo mai ad emeregere, ha una occasione in contropiede ma viene steso da Lazzari



Stulac 6: il metronomo della mediana crociata può crescere di partita in partita, va aiutato maggiormente. Ha ottime qualità



Barillà 5,5: come Grassi non riesce a far pesare il suo fisico sul centrocampo avversario pure mostrando molta grinta che gli costa un giallo nella ripresa



(dal 79' Dimarco sv)



Da Cruz 5: entra molto pimpante in partita, poi si perde con il passare dei minuti arrivando a divorarsi il gol del pareggio nel finale



Inglese 6: è il migliore dei suoi per l'impegno e le qualità dimostrate, ma il ragazzo è troppo solo e deve crearsi tutto da solo



Di Gaudio 5: gioca bene i primi 10 minuti, anche lui, con il passare dei minuti si perde ed esce per permettere di cambiare modulo al mister



(dal 63' Ceravolo 5: insieme a Da Cruz si divora il possibile uno a uno, un errore pesante a porta vuota per un bomber)





All. D'Aversa 5,5. il suo 4-3-3 mette in evidenza le giocate delle due ali, ma la squadra è poco incisiva e Gervinho inserito qualche minuto prima poteva essere una buona arma