Parma-Udinese 2-2



Sepe 6: incolpevole sui gol, per il resto normale amministrazione



Iacoponi 6: soffre le invenzioni di De Paul



Bruno Alves 6: esperienza e controllo della retroguardia



Gagliolo 5,5: sufficiente fino al 2-2



Gobbi 6: si limita al compitino, senza spingere



Grassi 6: buone geometrie, impreciso in fase conclusiva



Stulac 6: uomo d'ordine a protezione della difesa, senza particolari lampi



Barillà 6,5: gran gol e tanto movimento



Siligardi 6.5: imprendibile per un'ora, cala nella ripresa



Inglese 6,5: esordio e gran gol. Per lui anche un super assist per Di Gaudio e tanto movimento



Di Gaudio 6: vivace in avvio di gara, con due buone occasioni non sfruttate, cala vistosamente nella ripresa





All. D'Aversa 6: i suoi non gestiscono il doppio vantaggio a dovere, dopo aver dominato per un'ora.