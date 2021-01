Parma-Torino 0-3: non ha colpe sul gol di Singo, compie una bella uscita bassa su Belotti ma subisce altre tre reti: Singo gli crea sempre problemi quando spinge sulla destra, si prende un cartellino giallo nel primo tempo: si fa superare in velocità da Singo in occasione del gol del Torino, prova a rifarsi con interventi difensivi nel gioco aereo: nel centro destra prova a raddoppiare su Belotti e tiene d’occhio le incursioni di Verdi(Dal 15’ s.t.: mezz’ora di copertura sulla fascia nel momento in cui il Parma doveva spingere): il Torino sulla destra spinge poco con Rodriguez, Iacoponi cerca anche il fondo sovrapponendosi a Karamoh; si perde Izzo nel raddoppio granata: due inserimenti pericolosi in area avversaria e un colpo di testa che finisce fuori di poco: qualche buon tocco in mezzo al campo ma tanti passaggi sbagliati che fanno ripartire i granata(Dal 15’ s.t.: cambia poco dal suo ingresso, il centrocampo del Parma non gira): prova a metterci i muscoli e a guadagnare falli ma è troppo poco per una squadra in difficoltà come il Parma(Dal 40’ s.t.: prova a saltare l’uomo ma sbaglia spesso l’ultimo controllo; alcuni passaggi buoni ma poca cattiveria negli ultimi venti metri(Dal 30’ s.t.: una conclusione al volo deviata in corner e poco altro per il suo debutto con la maglia del Parma): quasi inesistente a parte i calci piazzati battuti bene, lascia il campo dopo un’ora di gioco(Dal 15’ s.t.: impegna Sirigu dalla distanza con una gran botta, primo tiro in porta dei crociati): gioca di sponda e cerca i compagni con cross in mezzo all’area; non trova mai lo spazio per calciare a rete: le prova tutte ma la sua squadra non trova mai la via del gol; arriva un’altra sconfitta in un importante scontro diretto