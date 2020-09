Parma-Napoli 0-2



Sepe 6: non ha colpe sul primo gol, poteva fare meglio sul raddoppio del Napoli



Pezzella 5,5: quando riesce spinge sulla sinistra e controlla bene le incursioni di Lozano; perde il tempo sul raddoppio partenopeo



Alves 6: sempre attivo sui palloni alti, cerca spesso l’anticipo sugli attaccanti del Napoli



Iacoponi 5,5: il suo rinvio di testa regala il pallone a Mertens che infila in rete



Darmian 6: sufficienza meritata per il terzino che presto dovrebbe trasferirsi all’Inter



Hernani 5: qualche spunto intelligente ma tanti errori di troppo in mezzo al campo



Brugman 5,5: regista a tutto campo ma potrebbe velocizzare di più il gioco



(Dal 23’ s.t. Dezi 6: aggiunge velocità al centrocampo ducale ma non basta)



Grassi 6: in progressione cerca sempre di superare il centrocampo ospite; può diventare una pedina importante per Liverani



(Dal 43’ s.t. Siligardi sv)



Kucka 6: da trequartista ci mette più muscoli che tecnica, cerca la conclusione a rete



Inglese 6: lotta come sempre e si batte in continuo con Koulibaly e Manolas



(Dal 23’ s.t. Karamoh 6,5: il più brillante del Parma nella ripresa, merita una maglia da titolare)



Cornelius 5: poca mobilità di fianco ad Inglese, non trova quasi mai la porta avversaria





All. Liverani 5,5: la squadra prova a giocare a calcio ma non impensierisce mai il Napoli; prima sconfitta dell’era Krause al Tardini