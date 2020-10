Udinese-Parma 3-2



Sepe 6: poco può fare sui gol bianconeri. Incolpevole sulle prime due reti. Non molto reattivo sul destro di Pussetto.



Laurini 5: Ouwejan dalle sue parti arriva sempre sul fondo, saltandolo e mettendo cross pericolosi. Soffre le ripartenze friulane.



Iacoponi 5: disputa una buona gara fino al momento del vantaggio friulano. Suo, infatti, l’autogol che regala il sorpasso ai padroni di casa.



Gagliolo 6: si limita a controllare le avanzate di Lasagna, tenendolo lontano dalla porta di Sepe.



Pezzella 6,5: propositivo in fase di spinta. Regala l’assist del momentaneo pareggio a Karamoh.



Kurtic 4,5: in mezzo al campo non si vede mai. De Paul lo porta a spasso, saltandolo con grande facilità. Come se non bastasse, regala a Pereyra il pallone del 2-1.



(dal 19’ s.t. Sohm 6: entra per rinforzare la mediana)



Brugman 5,5: discorso simile si può fare per il centrocampista uruguaiano. Non riesce ad incidere.



(dal 19’ s.t. Cyprien 6: ha poco tempo per entrare in partita)



Hernani 6,5: trova il secondo gol stagionale trafiggendo Nicolas con un destro dalla distanza. Nella ripresa si perde un po’.



(dal 35’ s.t. Grassi sv)



Kucka 6: l’esperienza gli permette di non affogare in mezzo alla tecnica del centrocampo bianconero. Si salva.



Gervinho 5: negli ultimi anni a Udine era spesso stato decisivo. Quest’oggi, però, Becao e De Maio lo annullano.



Karamoh 7: prova di grande sacrificio e qualità per il centravanti ivoriano. Il gol con cui riporta il risultato sul 2-2 riassume il talento che possiede.





All. Liverani 5,5: i cambi arrivano in maniera tardiva. Non riesce a ribaltare il match, uscendo dal Friuli a mani vuote.