Parma-Fiorentina 1-2: compie una gran parata sul tiro di Venuti spedendo il pallone sulla traversa, sui due rigori viene sempre spiazzato da Pulgar; ipnotizza Cutrone nella ripresa: spesso in difficoltà sull’out sinistro, causa il rigore su Venuti perdendo il duello in velocità(Dal 28’ s.t.: in fase di possesso palla gioca da ala sinistra ma deve spesso rientrare per le incursioni viola): Cutrone non glie crea mai problemi, sempre preciso sui palloni alti; sfiora il gol su punizione: uno dei più sicuri in difesa, puntuale negli interventi e risolve qualche situazione pericolosa: ci si aspetta più spinta sulla destra a sostegno di Kulusevski: si guadagna il rigore e realizza il gol dell’1-2; combatte su ogni pallone: lento in regia, il Parma spesso avvia una manovra prevedibile; causa il rigore del raddoppio per un tocco di mani in area(Dal 28’ s.t.: entra al posto di Brugman ma si vede poco in fase di impostazione): servono gli inserimenti dei centrocampisti ma Kurtic non si rende mai propositivo: mai in partita, non sfonda mai sulla fascia e non cerca la profondità; si fa murare una conclusione pericolosa nella ripresa(Dal 40’ s.t.: nell’assalto finale impegna Terracciano con un tiro dalla distanza): da falso nove prova a far salire la squadra ma sbaglia molti appoggi e non trova quasi mai la porta; viene sostituito a fine primo tempo(Dal 1’ s.t.: entra e dà la scossa alla squadra lottando su ogni pallone): uno dei più attivi tra i crociati, cerca di spingere sulla fascia ogni volta che gli arriva il pallone; cala nella ripresa(Dal 36’ s.t.: anche con la Fiorentina due rigori contro, ma la sua squadra non trova il pareggio nella ripresa