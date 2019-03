Parma-Genoa 1-0



Sepe 6: nel primo tempo qualche incertezza ma non compie interventi difficili; uscita decisiva su Kouame



​Dimarco 6,5: torna in campo dopo tanto tempo e figura bene sulla fascia sinistra



(Dal 38’ s.t. Bastoni sv)



Gagliolo 6: le incursioni del Genoa non impensieriscono il suo lato e si prende la sufficienza



Alves 6,5: i palloni alti sono sempre suoi; marca Sanabria senza problemi



Iacoponi 5,5: il Genoa attacca spesso dal suo lato e ne risente



Kucka 6,5: partita tra alti e bassi con palloni persi e qualche spunto offensivo; segna con una conclusione ravvicinata e porta in vantaggio la sua squadra



Scozzarella 6,5: al Parma mancava un regista puro; torna al suo posto per gestire il gioco crociato



(Dal 25’ s.t. Biabiany 6: qualche spunto sulla fascia sinistra)



Rigoni 5,5: ex di turno come Kucka, spesso lento e in ritardo sulle seconde palle



Gervinho 5,5: qualche scatto oltre la linea difensiva ospite; finisce in offside più di una volta sbagliando il tempo di inserimento



Inglese 6,5: giocate da gran centravanti tra la difesa genoana; sfiora il gol capolavoro nel primo tempo



Siligardi 6,5: corsa, qualità e piedi buoni al servizio della squadra



(Dal 40’ s.t. Sierralta sv)





All. D’Aversa 6: sistema la difesa ducale dopo i tanti gol subiti; trova la vittoria dopo tanto tempo al Tardini