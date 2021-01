Sassuolo-Parma 1-1







Sepe 5,5: infilato da Caputo nel primo tempo, lo salva la bandierina alzata dal guardialinee. Miracolo nella ripresa sul tiro di prima intenzione di Defrel da dentro l’area. Djuricic lo spiazza dal dischetto prima del triplice fischio.



Busi 5,5: inizia da terzino, poi stringe dentro al campo per seguire il trequarti di sinistra Traorè. Svolge il suo compito senza strafare, ma nei minuti di recupero commette un’ingenuità, atterrando Ferrari in area: rigore per il Sassuolo e pareggio.



Iacoponi 6,5: centrale di sinistra, tiene a bada Defrel, che a parte un bel tiro nella ripresa fa pochino.



Dierckx 6: segue come un’ombra Caputo, sembrano il vecchio e il bambino. Debutto convincente per questo promettente 2003.



Pezzella 6,5: è suo il cross al bacio che permette l’incornata vincente di Kucka. Prezioso in entrambe le fasi.



(28’ s.t. Ricci 6: controlla Muldur e non si lascia mai superare)



Grassi 6,5: parte da mezzala, ma presto si sacrifica seguendo in fascia Kyriakopoulos. Tuttofare.



(dal 40’ s.t. Sohm sv)



Brugman 6: uomo d’equilibrio, sobrio metodista.



(dal 40’ s.t. Cyprien sv)



Kurtic 6: mezzala molto matura, che scompare nel sistema ma in campo si fa sentire.



Kucka 7: segna con un bel colpo di testa nel primo tempo, manca il colpo del ko nella ripresa, imbeccato in area da Gervinho.



Cornelius 6,5: una prestazione da grande centravanti qual è. Aiuta e fa salire la squadra, sempre pericoloso sulle palle alte.



Gervinho 6,5: specialmente nella ripresa diventa devastante con tanto campo a disposizione.





All. D’Aversa 6,5: è tornato e si vede. Si conferma bestia nera per De Zerbi. Il Parma ora può sperare di risalire la china.