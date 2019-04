Parma-Torino 0-0



Sepe 6: pochi interventi ma dimostra sicurezza rispetto alle recenti prestazioni



Iacoponi 6: Belotti gli crea pochi problemi in fase difensiva; gestisce la nuova difesa a cinque crociata



Gagliolo 5,5: qualche intervento positivo ma un cartellino giallo nel primo tempo che gli condiziona la gara; si mangia un gol già fatto nella ripresa



Sierralta 6,5: il Torino spinge molto sulla sua fascia e il difensore crociato si fa trovare pronto; di testa le prende tutte lui



Gazzola 6,5: uno dei più attivi in fase offensiva del Parma; più di una volta cerca il cross al centro dell’area



(Dal 42’ s.t. Scozzarella sv)



Kucka 6: lotta continua ma qualche pallone perso in mezzo al campo che fa ripartire i granata



Rigoni 6: interventi lenti ma precisi; non è un regista ma prova a far ripartire le azioni crociate



Barillà 6,5: a centrocampo è battaglia continua con Rincon; grinta e cuore sulle seconde palle



Dimarco 5,5: poca spinta dal suo lato, meglio in fase difensiva



(Dal 47’ s.t. Bastoni sv)



Ceravolo 5,5: spesso lasciato troppo solo in mezzo ai tre difensori granata; tiene pochi palloni per far salire la squadra



(Dal 27’ s.t. Siligardi 6: entra al posto di Ceravolo per dare maggiore velocità in avanti)



Sprocati 5: tocca pochi palloni e non accelera mai; non è una punta di ruolo e ne risente



All. D’Aversa 6: sistema la difesa dopo un periodo no; porta a casa un punto d’oro in chiave classifica